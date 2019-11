Handbal: Jonge talenten winnen van vedettes

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 14 november was het matchday voor de Heren 2 en Heren 3 van Greenpark Aalsmeer. De onderlinge strijd tussen het opleidingsteam en de vedettes van de handbalvereniging stond op het programma. De wedstrijd werd gespeeld in de ‘eigen’ Bloemhof en is bijgewoond door vele supporters.

De fans kregen een pittig spektakel te zien, waarin beide teams nagenoeg niet voor elkaar onder deden. Er werd over een weer gescoord en tot zo’n vijf minuten voor het eindsignaal was de stand gelijk of was er slechts 1 puntje verschil. De jonge talenten (HS2) wonnen uiteindelijk van de Heren 3 handballers met 23-20.

Zondag tegen koploper Emmen

Voor Heren 2 is het aanstaande zondag 17 november opnieuw matchday. Voor de beker in de eredivisie is Emmen de tegenstander en dit team bezet momenteel de eerste plaats. Opnieuw dus een pittige wedstrijd voor Heren 2 van Greenpark Aalsmeer. De wedstrijd begint om 14.45 uur. Volgende week zaterdag 23 november speelt Heren 2 tegen Hellas, de nummer drie tot nu toe. Greenpark Aalsmeer bezet de vierde plaats, dus ook dit wordt een wedstrijd waarin tophandbal te zien zal zijn. Aanvang is 20.45 uur.

Foto’s: www.kicksfotos.nl