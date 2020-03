Handbal: Jac Stammes toernooi uitgesteld

Aalsmeer – Het zal niemand verbazen dat het een heel lastig verhaal gaat worden om het Jac Stammes handbaltoernooi te gaan houden op 11 en 12 april aanstaande. Zelfs als de organisatie vanaf 6 april weer aan de slag mag, is het niet wenselijk om gelijk weer met een groot aantal personen bij elkaar te komen.

De toernooi commissie van handbalvereniging Greenpark Aalsmeer is op dit moment druk bezig om naar alternatieven te kijken of het mogelijk is om het toernooi op een later tijdstip te houden. Dit kan bijvoorbeeld zijn als voorbereiding op het nieuwe seizoen, in de herfstvakantie of misschien wel in het geheel doorschuiven naar volgend jaar Pasen.

“Het is voor ons allemaal nog gissen hoe het verloop zal zijn de komende weken. We weten allemaal dat gezondheid van eenieder op nummer één staat”, aldus de toernooi commissie, die tot slot laat weten dat zodra er meer informatie is, dit teruggekoppeld wordt naar alle deelnemers aan het Jac Stammes toernooi.

Ook schoolkorfbaltooi uitgesteld

Het Jac Stammes toernooi wordt overigens niet als enige sportactiviteit uitgesteld. Bij VZOD is het schoolkorfbaltoernooi, dat gepland stond voor 22 apri, eveneens voorlopig uitgesteld. Bekeken wordt of het toernooi in het najaar alsnog gespeeld kan worden.

Foto: Alle sporttrainingen en -wedstrijden liggen momenteel stil, maar als er weer gehandbald mag worden is handbalvereniging Greenpark Aalsmeer voorbereid. Vorige week is een aanvang gemaakt met de aanleg van de tijdelijke beachvelden bij De Bloemhof. Hopelijk kan hier deze zomer gebruik van gemaakt worden.

Foto: www.kicksfotos.nl