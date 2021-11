Handbal Greenpark: Verlies, winst en gelijk!

Aalsmeer – De Greenpark Dames 1 strijden voor lijfsbehoud in de eerste Divisie. En dat wil nog niet echt lukken, maar tegen VZV DS2 hebben de Aalsmeerse handbalsters afgelopen zaterdag 27 november laten zien veel strijdlust en talent te hebben! Vanaf de aanvang van de wedstrijd neemt Aalsmeer brutaal de leiding, de dames komen zelfs op een 0-2 voorsprong. De wedstrijd gaat op en neer en na 15 minuten staat er een gelijke 8-8 score op het bord. Tot het ineens toch weer fout gaat door slordigheden. Passes die niet aankomen en VZV is heel snel in de break. In eens staat het 14-8 en kijkt Aalsmeer weer tegen een flinke achterstand aan. Niets is onmogelijk, maar het kost zoveel energie om dat weer in te halen. Er wordt gerust met een 16-13 achterstand.

In de tweede helft pakt Aalsmeer het goede spel weer op. De score blijft gelijkmatig oplopen aan beide kanten. Het verschil blijft echter telkens 2 tot 3 doelpunten, het gat kan niet worden gedicht. Tot het einde van de wedstrijd. Bij een stand van 32-30 en nog 4 minuten te spelen krijgt Aalsmeer de mogelijkheden om de aansluittreffer te maken. Helaas wordt er te gehaast gespeeld, wordt de bal verspeeld en kan VZV de break lopen. Zo dichtbij een gelijk spel, maar helaas toch verloren met 34-30. Doelpunten: Lisa Hölscher (8), Britney Fanger (6), Robin Sahalessi (4), Renée de Rooij (2), Danila Korenwinder (2), Fleur Houtzager (2), Nanda Jansma (2), Amber van der Lans (2), Cinthya van Wort (1), Noël Reus (1)

Winst Heren 1

Voor de competitie in de BeNe League reisden Heren 1 van Greenpark Aalsmeer afgelopen zaterdag 27 november af naar het Westland om het op te nemen tegen Quintus. De teams waren aan elkaar gewaagd, maar Aalsmeer bleek toch een tikkeltje meer power te hebben. Eindstand: 29-34.

Met deze overwinning behoudt Greenpark haar derde plek in de BeNe League met 18 punten. Kembit Lions heeft afgelopen weekend een steekje laten vallen en moest in Hurry Up haar meerdere erkennen: 31-27. Het verlies heeft geen invloed op de stand. Kembit Lions blijft op plaats één met 21 punten, maar het Belgische Achilles Bocholt zit op de hielen, op twee met 20 punten.

Heren 2 gelijk

Ook Heren 2 van Greenpark Aalsmeer wachtte een uitwedstrijd tegen Bevo in Panningen. De teams gaven beiden niets weg, de wedstrijd eindigde gelijk. Topscorer voor Aalsmeer was Niels de Jong met liefst elf doelpunten.

Foto Robert de Rooij: Aanval Greenpark Dames bij VZV.