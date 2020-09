Handbal Greenpark: Samir en Rene in voorselectie EK

Aalsmeer – Het Nederlands Heren-handbalteam komt begin november voor het eerst sinds het Europees Kampioenschap weer in actie. Het kwalificatietraject voor het EK 2022 gaat dan van start. Op 4 november staat de thuiswedstrijd, in Almere, tegen Turkije op het programma. Vier dagen later, op 8 november, speelt Oranje uit tegen Polen. Bondscoach Erlingur Richardsson heeft 33 spelers opgenomen in de voorlopige selectie. De definitieve selectie wordt op een later moment bekendgemaakt.

Het Nederlands Herenteam is bij de loting voor de kwalificatie van het EK 2022 in Hongarije en Slowakije ingedeeld in poule 5 bij Slovenië, Polen en Turkije. Tegen iedere tegenstander wordt een keer uit en een keer thuis gespeeld. Aan het einde van de kwalificatie plaatsen de nummers één en twee en de vier beste nummers drie uit alle acht poules zich voor het EK 2022. Het EK wordt van 13 tot en met 30 januari georganiseerd in gastlanden Hongarije en Slowakije. De speelsteden zijn Bratislava (poulefase en Main Round), Kosice (poulefase) in Slowakije en Debrecen (poulefase), Szeged (poulefase) en Boedapest (poulefase, Main Round en finale weekend) in Hongarije.

Voor de voorlopige selectie voor het EK handbal zijn Samir Benghanem en Rene de Knegt van Green Park Aalsmeer geselecteerd. Ook de oud-Aalsmeer speler Jeffrey Boomhouwer (momenteel handballer bij Bergischer HC in Duitsland) heeft een uitnodiging ontvangen.