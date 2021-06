Handbal: Greenpark of Lions kampioen?

Aalsmeer – Menigeen is in de ban van het EK voetbal. Tijdens de wedstrijd Nederland tegen Oostenrijk afgelopen donderdag 17 juni was het stil op straat. De fans zagen Oranje winnen met 2-0, het vertrouwen groeit, de volgende ronde is in zicht. Aanstaande maandag 21 juni wacht de derde en laatste ronde in de poule. Om 18.00 uur met een bord op schoot voor de buis om maar niets te missen van de wedstrijd Nederland tegen Noord-Macedonië.

Maar vandaag, zaterdag 19 juni, is er ook een heel belangrijke wedstrijd, zeker voor Aalsmeer. Greenpark speelt de laatste wedstrijd in de handbalreeks best-of-three en de uitslag is bepalend wie kampioen van Nederland wordt. Tegenstander is Kembit Lions uit Sittard en in deze Limburgse stad gaat dit handbaltreffen plaatsvinden. Om 16.30 uur klinkt het startschot.

De eerste wedstrijd wist Greenpark Aalsmeer te winnen in Sittard met 27-23, de tweede wedstrijd pakte Lions in Aalsmeer de winst met 25-22. De stand is dus gelijk. In de hele reeks van de Handbal NL League was Lions net de betere ploeg, maar Greenpark Aalsmeer is strijdvaardig én titelverdediger. De laatste twee titels, in 2018 en 2019, wist Aalsmeer te veroveren en natuurlijk is Greenpark er op gebrand om voor de derde keer op rij kampioen te worden. Gaat dit lukken? Kijk vanaf 16.30 uur live mee via handbalnl.tv.