Handbal: Aalsmeer wint van Volendam!

Aalsmeer – Op dinsdag 3 december stond voor Heren 1 van Greenpark Aalsmeer al de veertiende ronde van de BeNe League op het programma. De handbalwedstrijd was tegen Kras Volendam in Volendam. Gelijk vanaf de aanvang werd de vaart er in gezet. De teams waren ook dit keer aan elkaar gewaagd. Steeds was er een verschil van één tot twee punten.

De rust ging in met 16-14 voor Volendam. Gaat het Greenpark Aalsmeer de tweede helft lukken om de stand om te draaien? Het werd opnieuw super-spannend, zeker toen Aalsmeer de winst naar zich toe trok. Het ‘tandje erbij’ gaf resultaat en in opperste concentratie en in goed teamverband werd ‘gewerkt’ tot de laatste seconde en met succes: Gewonnen met 33-28.

Greenpark vrolijk terug naar Aalsmeer. Of de Aalsmeerse handballers door deze winst (weer) een stapje hoger op de eindlijst komen te staan, is nog niet bekend. De andere deelnemende BeNe League teams spelen pas aanstaand weekend hun wedstrijden in de veertiende ronde.

De Aalsmeerse Heren 1 handballers kunnen in ieder geval vrolijk Sinterklaas gaan vieren en het komende vrije weekend bijvoorbeeld op de tribune van De Bloemhof plaatsnemen om Heren 2 te gaan aanmoedigen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl