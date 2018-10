Green Park start BeNe League met nipt verlies

Aalsmeer – Het is de handballers van Green Park Aalsmeer niet gelukt om de eerste wedstrijd in de BeNe League te winnen. Afgelopen dinsdag 16 oktober kwam Achilles Bocholt op bezoek en deze Belgische ploeg was op volle sterkte naar Aalsmeer gekomen. De handbalfans kregen (opnieuw) een bijzonder spannende wedstrijd te zien, waar over en weer gescoord werd. Telkens was er een nihil verschil van enkele punten met soms voorsprong voor Aalsmeer, maar vaker wist Achilles Bocholt een puntje meer te vergaren.

De rust gingen de ploegen in met 13-15, een kleine achterstand voor Aalsmeer. De tweede helft begonnen de heren van Green Park voortvarend en na vijf minuten stond er de gelijke stand van 18-18 op het scorebord. Wie weet uiteindelijk vaker de bal in het net te krijgen? Tot de laatste minuut hielden de ploegen de spanning er in. Het was toch Achilles Bocholt die meer geluk had en met 31-33 winst terug naar België kon keren.

Gescoord bij Aalsmeer is er door Vaidas (10), Samir (6), Nils (4), Rob, Tim en Jarcha (elk 3) en Remco en Marwin (elk 1).

Zaterdag twee keer tophandbal

Aanstaande zaterdag 20 oktober wacht alweer de tweede wedstrijd in de BeNe League. Dan is OCI Lions de tegenstander van de Green Park Aalsmeer heren. Ook dit duel is thuis in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg en begint om 19.15 uur. Daarna blijven zitten is een aanrader, want Dames 1 van Green Park komt ook thuis in actie. In de eerste divisie competitie speelt Aalsmeer tegen de dames van DSS. Deze wedstrijd vangt aan om 20.45 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl