Handbal: Green Park speelt gelijk tegen Lions!

Aalsmeer – Heren 1 van Green Park Handbal Aalsmeer heeft zaterdag 28 oktober een mooie en goede wedstrijd gespeeld tegen de koploper in de BeNe League. Thuis in De Bloemhof werd gelijk gespeeld tegen Limburg Lions: 28-28. De rust gingen de teams met slechts 1 punten achterstand voor Aalsmeer (15-16). De teams waren aan elkaar gewaagd tijdens dit tot de laatste minuut spannende duel. Green Park en Lions bleven qua puntenverdeling steeds bij elkaar in de buurt.

Vlak voordat het eindsignaal klonk, stond Lions een puntje voor, maar het team van trainer en coach Wai Wong gaf niet op en wist net voor de finishfluit de gelijkmaker in de touwen te gooien. Topscorers bij Aalsmeer waren Tim Bottinga (8) en Vaidas Trainavicius (7). Bij Lions wist Rob Schmeits liefst elf maal te scoren.

Door het gelijke spel moet Limburg Lions nu de leidersplaats in de BeNe League delen met Bocholt uit België met elk 14 punten. Volendam en Wezet hebben elk 13 punten, Green Park Aalsmeer op vijf met 11 punten. Volendam, dat afgelopen zaterdag een monsterzege van 55-31 op Houten boekte, is de tegenstander van Green Park Aalsmeer tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd op zaterdag 25 november (15.00 uur in De Bloemhof). Eerst volgen twee uitwedstrijden voor Aalsmeer, op zaterdag 11 november tegen Vise (20.15 uur) en zaterdag 18 november tegen Houten (19.00 uur).

Foto: www.kicksfotos.nl