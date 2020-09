Handbal: Green Park Dames 1 pakt volle winst

Aalsmeer – Na een eerste competitie nederlaag uit tegen PSV in Eindhoven (35-22) speelde Dames 1 van Green Park Aalsmeer zaterdagavond 19 september tegen een andere Brabantse ploeg, MHV’81 uit Mill. De tegenstander komt voor het eerst in de geschiedenis uit in de eerste Divisie. Aalsmeer bouwt aan een nieuwe ploeg. Naast de vaste krachten wordt er veel B-Jeugd ingepast onder de bezielende leiding van coaches Herman Schaap en Peter Tier. Heren 1 was vrij, dus het aanwezige publiek had speciaal de moeite genomen om deze wedstrijd te bezoeken. Beide ploegen doen niet veel voor elkaar onder en zo ontstaat er een spannende en snelle wedstrijd in de toch goed gevulde Bloemhof. Green Park opent de score door doelpunten van Noëlle Reus en Britney Fanger.

Een prima start, de meiden zitten direct lekker in de wedstrijd, heel anders dan vorige week waar het team direct achter de feiten aanliep. Het publiek krijgt veel beweging, stevige duels en mooie acties te zien. Halverwege de eerste helft loopt Aalsmeer tegen wat tijdstraffen aan. MHV’81 maakt daar gebruik van en zo is de stand opeens 7-9 in het voordeel van MHV’81. Na een goede redding van Ashley de Munck kan Lisa Hölscher tot twee maal toe aanleggen. Er wordt uiteindelijk gerust met een 12-11 voorsprong voor Aalsmeer na een late goal van Sonja van Wechem.

In de tweede helft zullen beide ploegen voor de volle winst moeten gaan. Spanning in het veld, spanning aan de lijn, spanning op de tribune. MHV’81 start furieus, die wil duidelijk het verschil maken. Onder aanmoedigen van de beide fanatieke coaches weten de meiden uit Brabant de score weer om te draaien en zelfs naar twee doelpunten verschil te tillen. Maar de Aalsmeerse machine draait ook lekker, Rozemarijn Alderden en Britney Fanger tillen de stand weer naar een voorsprong. In de verdediging wordt er gebikkeld, het gaat er stevig aan toe. Beide scheidsrechters hebben hun handen vol om het spel goed te blijven leiden. Bij een 21-21 stand mist Aalsmeer een penalty en een vrije kans. MHV’81 weet er echter dit keer geen gebruik van te maken en zo loopt Aalsmeer alsnog naar een marge van 3 punten. De volle winst is binnen, einduitslag 26-23. Doelpunten : Britney Fanger (8), Sonja van Wechem (4), Rozemarijn Alderden (4), Nanda Jansma (3), Lisa Hölscher (3), Noëlle Reus (2), Simone Balijon (1) en Cinthya van Wort (1).

Uitwedstrijden

Komend weekend wacht Dames 1 van Green Park een uitwedstrijd in Amsterdam waar koploper V.O.C. de tegenstander is. Heren 1 speelt zaterdag 26 september eveneens uit en gaat het vanaf 20.00 uur opnemen tegen Hurry Up.

Foto’s: www.kicksfotos.nl