Handbal: Geen winst Greenpark Heren 1

Aalsmeer – Het is Heren 1 van Greenpark Aalsmeer handbal niet gelukt om het eerste weekend van de oefenduels winst te boeken. Zaterdag 22 augustus was Herpertz Bevo de tegenstander van Aalsmeer thuis in De Bloemhof. De wedstrijd ging voor Greenpark nipt verloren. Bevo HC was een nipt maatje te groot en won met 31-29.

De volgende dag, zondag 23 augustus, werd afgereisd naar Volendam voor het tweede oefenduel. Het team van coach Bert Bouwer stond niet geheel op scherp. De winst moest Greenpark Aalsmeer in Volendam laten. Van Kras Volendam werd met 31-24 verloren.

Volgende week, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, zijn de oefenduels in Panningen en in Sittard. Eerste tegenstander voor Greenpark Aalsmeer is Kembit Lions, dat afgelopen zaterdag Kras Volendam op z’n plaats zette door in De Bloemhof Aalsmeer te winnen met 32-21.

Een week later, op 5 en 6 september, gaat de Handbal NL League van start en begint officieel de strijd om het landskampioenschap. In deze eerste ronde ontvangt Hurry Up Volendam en speelt Greenpark Aalsmeer thuis in De Bloemhof tegen (opnieuw) Kembit Lions.

Foto’s: www.kicksfotos.nl