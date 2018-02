Handbal: FIQAS 1 wint toch in België

Aalsmeer – De twee eerste teams van handbalvereniging FIQAS speelden afgelopen zaterdag 3 februari beiden een uitwedstrijd. Voor de BeNe League vertrok Heren 1 naar België om het op te nemen tegen Neerpelt. Het werd (weer) een behoorlijk spannende wedstrijd, waarin de ploegen echt aan elkaar gewaagd waren. Met een achterstand van slechts 1 puntje (14-15) ging Aalsmeer de rust in. Ook in de tweede helft wisten beide ploegen regelmatig tot scoren te komen. Het was uiteindelijk FIQAS Aalsmeer dat met 1 puntje meer juichend het veld kon verlaten. Eindstand: 27-28.

Dames 1 naar Bentelo

Dames 1 ging naar Bentelo voor een wedstrijd tegen Kwiek. Voor aanvang lieten de meiden van FIQAS weten veel zin te hebben in de wedstrijd en hun uiterste best te zullen gaan doen om te winnen. De wedstrijd ging qua punten in het begin gelijk op, maar Kwiek wist de tweede helft vaker tot scoren te komen. Helaas geen vrolijke terugreis naar Aalsmeer voor de meiden. De wedstrijd werd verloren met 27-19.

Vleugels Heren 2

Thuis in De Bloemhof waren het afgelopen weekend ook diverse handbalwedstrijden. Een kraker was die van Heren 2 op zondagmiddag 4 februari. Heren 1 van ARBO Rotterdam kwam op bezoek. Voor Heren 2 van FIQAS stond veel op het spel. Bij winst kon het tij van degradatie gekeerd worden. Het heeft de heren 2 misschien wel vleugels gegeven. Het vele publiek in de sporthal aan de Hornweg zag het Aalsmeer team met 33-26 winnen van Rotterdam.

Dinsdag bekerwedstrijd

Dames 1 van FIQAS wordt weinig rust gegund. Aanstaande dinsdag 6 februari wacht alweer de volgende bekerwedstrijd. De meiden van V&L komen het in De Bloemhof opnemen tegen Aalsmeer. De wedstrijd in de sporthal aan de Hornweg begint om 19.45 uur en de meiden van FIQAS hopen op veel (aanmoedings)publiek!

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 2 van FIQAS in actie.