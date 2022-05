Handbal: Aalsmeer in de finale na winst op Lions

Aalsmeer – Het is Heren 1 van Green Park Handbal Aalsmeer gelukt om de finale te bereiken. In De Bloemhof hebben de handballers afgelopen zaterdagavond 28 mei met 31-28 gewonnen van Limburg Lions na een zeer spannende wedstrijd.

Nagenoeg het hele duel ging de strijd gelijk op en bleven de teams qua scores bij elkaar in de buurt. De rust werd ingegaan met 1 puntje meer voor Aalsmeer, 15-14. In de tweede helft wist Lions op gelijke hoogte te komen, maar Green Park zette door en wist uiteindelijk met 3 punten meer te winnen. Na het fluitsignaal barstte een uitzinnige vreugde los. De finale is bereikt! Topscorer was Vaidas Trainavicius met liefst tien goals. Donny Vink volgde met zes treffers. Tot Man of the Match is keeper René de Knegt uitgeroepen.

Concurrent Volendam trok tegen Quintus eveneens aan het langste eind en won met ruime cijfers: 37-21. De finale in juni gaat een Noord-Hollands onderonsje worden: Aalsmeer tegen Volendam. Pakt Green Park weer de langstitel?

Foto: www.kicksfotos.nl