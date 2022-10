Halloween-activiteiten voor kinderen in Centrum

Aalsmeer – De ondernemers in Aalsmeer Centrum organiseren aanstaande zaterdag 29 oktober vanaf 12.00 uur een Halloween-feestje in de winkelstraten. Op het Molenplein kunnen kinderen pompoenen uithollen en versieren, er zijn spelletjes, kleurplaten en snoepjes en ze kunnen worden geschminkt. Kom verkleed naar Aalsmeer Centrum en ga gratis op de foto bij Fotowinkel Aalsmeer tussen 12.00 en 14.30 uur. De foto’s kun je rond 16.00 uur ophalen op het Molenplein. Voor iedereen is er een lekker pompoensoepje bij Slagerij Steen en door de straten loopt een heus ‘Dracula’-orkestje.

Pompoenenspeurtocht

Het is inmiddels een traditie geworden en daarom ook nu weer de pompoenenspeurtocht. Kinderen kunnen speuren naar pompoenen met daarop een letter die samen een zinnetje maken. De pompoenen liggen zaterdag in verschillende etalages aan de Stationsweg, het Raadhuisplein, de Zijdstraat, de Dorpsstraat en op het Molenplein. Tijdens het Halloween-feestje kun je je deelnamekaartje ophalen bij de tent op het Molenplein en hier weer inleveren tot 16.00 uur. Daarna worden er verschillende winnaars getrokken die kans maken op geweldige prijzen.