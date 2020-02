Grote chaos na inhaalactie op N201

Maandag jl is de N 201 tussen Vinkeveen en de A2 lange tijd afgesloten geweest en zorgde voor lange files en veel vertraging. Oorzaak: een foute inhaalactie. Bij de ravage die hierna ontstond waren meerdere auto’s en een vrachtwagen betrokken. Een automobilist was bezig met een inhaalactie, maar de voorgangers reden niet langzaam maar in een langzaam rijdende file, ontstaan door het open staan van een brug . Echter uit tegenovergestelde richting kwam een vrachtwagen die geen kant meer op kon. Een viertal auto’s en de vrachtauto raakte hierbij zwaar beschadigd. Er vielen meerde gewonden, waarvan er enkele per ambulance zijn afgevoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek