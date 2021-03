Grote ‘broer’ voor plasticcontainers

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 5 maart hebben de containers voor papier, glas en plastic er een grote ‘broer’ bijgekregen. Vijf inzamelparkjes zijn versterkt met een flinke container voor het weggooien van plastic-verpakkingen, melk- en drinkpakken.

De PMD containers zijn geplaatst op het Praamplein en het Drie Kolommenplein in het Centrum, in de Ophelialaan in Zuid en in de Argusvlinderstraat en de Willem Alexanderstraat in Nieuw-Oosteinde.

Eerder zijn al twee extra PMD containers neergezet bij de Zwarteweg. Met Meerlanden NV gaat de Gemeente nu de effecten van deze extra inbrengmogelijkheid monitoren en gaat gekeken worden waar nog meer containers geplaatst kunnen worden.

Zou het helpen de enorme bergen met plastic zaken, die regelmatig de inzamelparkjes ontsieren, te verminderen? In ieder geval een mooie start, aldus reacties van inwoners. Er worden ook suggesties gegeven voor andere locaties die ook vaak overstromen, onder andere het Poldermeesterplein en in Kudelstaart bij het winkelcentrum en de Proosdijhal.