Grote brand aan Mr. Jac. Takkade

Aalsmeer – Vrijdag 5 april omstreeks kwart voor vijf in de ochtend is aan de Mr. Jac. Takkade brand uitgebroken bij Jan Best Verlichting en Meubelen.

Aanvankelijk leek het een stal, maar het gaat om een grote schuur. De brandweer laat via Twitter weten dat de omgeving last kan hebben van de rook.

De schuur staat helemaal in brand. De brandweer heeft overslag naar een andere schuur en een woning weten te voorkomen.

Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er volgt een onderzoek.

Foto: VTF / Vivian Tusveld