Groot feest tijdens 3e DownTown Ophelia

Aalsmeer – Op 22 juni wordt voor de derde keer DownTown Ophelia georganiseerd in de Ophelialaan. Een baan, een stageplek of een weekendbaantje. Voor de meesten heel vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Voor mensen met een verstandelijke beperking is het moeilijk om werk te vinden en zeker werk in een winkel. Maar daar brengt Stichting DownTown Ophelia samen met de ondernemers in de Ophelialaan op zaterdag 22 juni verandering in. Zij laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking ook talenten voor de arbeidsmarkt hebben en hopen daarmee de ogen van vele ondernemers te openen. In navolging van het succes van de vorige jaren, waarbij meer dan honderd mensen met een verstandelijke beperking uit heel het land kwamen werken, wordt DownTown Ophelia voor de derde keer georganiseerd. Het belooft weer een groot feest met een boodschap te worden.

Heb je een verstandelijke beperking en lijkt het je leuk om die dag te helpen en werken in de winkels en horeca, bij de kappers, op de braderie, bij Radio Aalsmeer, de workshops of de spelletjes of mee te zingen en dansen bij de optredens? Vul dan het aanmeldformulier in dat op de website www.downtownophelia.nl staat.

Braderie en spelletjes

Iedereen kan deze dag steunen door naar de Ophelialaan te komen en het speciale VIPersoneel aan het werk te zetten en houden. Vanaf half elf is er een braderie, zijn er kinderspelletjes, workshops en is er een podium met optredens, een speciale modeshow en kun je prijzen winnen bij de loterijen. Tot elf uur in de avond blijft het op en rond het podium gezellig met muziek, een terras en foodtrucks.

Sponsors gezocht

En mocht u mee willen helpen DownTown Ophelia een nog groter succes te maken, dan is uw donatie meer dan welkom. Meer informatie is hierover te lezen op de website onder het kopje sponsors. Daar staan alle mogelijkheden en contactgegevens. Samen aan de slag om mensen met een verstandelijke beperking een kans op de arbeidsmarkt te geven.

Foto: Modeshow tijdens 2e DownTown Ophelia. Bruidsmode werd getoond door Michelle, Meike en Fabian.