Groot alarm voor omgewaaide scooter

Oude Meer Op de Schipholdijk is vrijdagmiddag 16 september groot alarm geslagen. Langs de waterkant van de Ringvaart was een omgevallen scooter aangetroffen. Omdat nog onduidelijk was of de eigenaar daar rijdend met zijn scooter was gevallen en mogelijk in het water beland zou zijn, of dat de scooter hier geparkeerd stond, werd groot alarm geslagen.

Politie brandweer en de ambulancedienst van Schiphol, Hoofddorp en Amstelveen kwamen ter plaatse. Al snel werd duidelijk dat de scooter daar gewoon geparkeerd stond en door de harde wind was omgewaaid. De hulpdiensten keerden hierop retour.

Foto: KaWijKo Media / Vivian Tusveld