Groot Aalsmeers Dictee weer in Flower Art Museum

Aalsmeer – De twaalfde editie van het Groot Aalsmeers Dictee wordt dit jaar gehouden op vrijdagavond 6 oktober. Na het succes in 2022 is als locatie weer gekozen voor het Flower Art Museum. Hoofdsponsor blijft Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation. Burgemeester Gido Oude Kotte zal het dictee voorlezen. De organisatie introduceert dit jaar een nieuw element: de knipoogtaalquiz. Achter de schermen is een nog geheim schrijversduo al begonnen met opstellen van een nieuw dictee. Dat is geen lichtvaardige klus. “Het moet een uitdaging zijn voor zowel de echte taalvorsers als degenen die meedoen belangrijker vinden dan winnen”, is de ervaring van de organisatoren.

Het thema belooft een connectie te vormen met Aalsmeer. Want het dictee is net als vorig jaar exclusief voor taalliefhebbers die in Aalsmeer wonen of werken of dat hebben gedaan.

‘Petje op, petje af’

Aan de succesformule van het Groot Aalsmeer Dictee wordt dit jaar een nieuw element toegevoegd, de ‘knipoogtaalquiz’. De organisatoren Annemarie Braakman, Constantijn Hoffscholte en Hermen de Graaf zullen bijzondere woorden op hun eigen wijze toelichten. Deelnemers moeten dan via een ‘petje op, petje af’ raden welke toelichting de juiste is.

Zo krijgt het Groot Aalsmeers Dictee 2023 drie winnaars: de beste schrijver, het beste team en de knipoogtaalmeester(es). De dicteeschrijvers en het thema worden gelijktijdig met de start van de inschrijving bekendgemaakt, in de tweede helft van augustus.