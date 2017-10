Groep 8 feest gaat door in N201

Aalsmeer – Sinds mei 2012 is het feest voor alle groepen acht van Aalsmeer en Kudelstaart een groot succes. Het Groep 8 Feest is tot op heden georganiseerd in de locatie van Feesterij de Bok (voorheen Bon Ami). De organisatie moest echter aan het begin van de zomervakantie op zoek naar een nieuwe locatie voor dit evenement vanwege het stoppen van Feesterij de Bok. Die locatie is gevonden in Club en Muziekcentrum N201 aan de Zwarteweg.

De Bok bedankt!

Al elf Groep 8 Feesten zijn georganiseerd in de locatie aan de Dreef. Zes jaren Groep 8-ers hebben hier vaak hun eerste feest mogen beleven. Elk feest was een groter succes dan de vorige en daarom wil de organisatie de voormalig uitbaters hartelijk bedanken voor hun medewerking de afgelopen jaren.

Nieuwe locatie

Het Groep 8 Feest gaat plaatsvinden op vrijdagavond 16 februari. De N201 is de feestlocatie en deze is te vinden aan de Zwarteweg 90. Samen met Sander Jongkind van de N201 is besproken hoe het feest georganiseerd gaat worden. De opzet zal hetzelfde blijven als voorheen. Op de nieuwe website www.groep8feest.nl staat alle informatie. Binnenkort worden de meesters en juffen van groep 8 aangeschreven met meer informatie. De organisatie hoopt dat groep 8 al heel veel zin heeft in het feest!