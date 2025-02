GroenLinks en PvdA: Samen voor sterk Aalsmeer

Aalsmeer – De fracties van GroenLinks en PvdA in Aalsmeer hebben jarenlang met veel vertrouwen en enthousiasme samengewerkt. Nu gaan de fracties een stap verder: ook de partijen zelf bundelen hun krachten en gaan gezamenlijk de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 in. Vanaf nu treden GroenLinks en PvdA op als één partij met één gezamenlijke kieslijst, klaar om Aalsmeer en Kudelstaart nog mooier, duurzamer en sterker te maken.

Een veelbelovende start

Tijdens de ledenvergadering op 22 januari werden de eerste stappen gezet richting deze bijzondere samenwerking. Leden van beide partijen ontmoetten elkaar, spraken open en eerlijk over de mogelijkheden en uitdagingen en deelden hun enthousiasme. De sfeer was uitstekend – een mooie combinatie van inhoud en gezelligheid. De centrale boodschap was helder: “We gaan er samen iets moois van maken!”

Denk mee over de toekomst

De volgende stap is het bepalen van de inhoudelijke koers voor de gemeenteraadsverkiezingen. Welke thema’s zijn het belangrijkst voor de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart? GroenLinks en PvdA willen dit samen met hun achterban en met inwoners verkennen. Hiervoor wordt op woensdag 26 maart een openbare bijeenkomst georganiseerd in Dorpshuis ‘t Podium aan de Kudelstaartseweg. Aanvang is 19.30 uur. Geen lid? Juist dan horen de partijen graag jouw mening! Pak je kans om mee te denken over de toekomst van de gemeente. Jouw stem telt, of je nu lid bent of niet. Lidmaatschap of deelname aan allerlei commissies is absoluut niet nodig. “Jouw input is waardevol zoals die is”, aldus GroenLInks en PvdA. “Kom langs, praat en denk mee en deel wat jij belangrijk vindt voor Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is hét moment om je mening te laten horen!”

Contact fractievoorzitters

Vragen of alvast ideeën delen? Neem dan per mail contact op met een van de fractievoorzitters: Ronald Fransen (GroenLinks) via Ronald.Fransen@Aalsmeer.nl en/of Jelle Buisma (PvdA) via Jelle.Buisma@Aalsmeer.nl

Foto: Ledenvergadering GroenLinks en PvdA (aangeleverd)