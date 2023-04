‘Groene’ jachten bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw

Aalsmeer – De werf van Koninklijke De Vries Scheepsbouw is goed gevuld. Vorige week is bouwnummer 710 naar buiten gevaren. Het jacht meet 84 meter. De bijzondere vorm van haar romp geeft de meest fantastische weerspiegeling van haar omgeving. Letterlijk een schitterend resultaat van het vakwerk dat de professionals van dit familiebedrijf elke dag weer leveren.

Het dok is niet lang leeg gebleven. Het casco van bouwnummer 713 was al onderweg van Scheepswerf Slob in Papendrecht en ligt inmiddels binnen bij De Vries Aalsmeer om hier verder afgebouwd te worden.

Vernieuwende werkwijzen

Bij de interne aankondiging van bouwnummer 710 vertelde Henk de Vries III, CEO Koninklijke De Vries Scheepsbouw: “Het wordt het meest complexe jacht ooit, door ons gebouwd.” En dat klopt. De werf werkt met super veel vernieuwende werkwijzen en elementen. Het jacht is ‘groen’: het heeft een warmtepomp waarmee warmte van machines (chiller) wordt hergebruikt.

Bouwnummer 710 is baanbrekend met de nieuwste generatie hybride voortstuwing, de Feadship Advanced Electric Drive (FAED). Het jacht wordt aangedreven met twee roerpropellors en vier generatoren. Ontworpen om het jacht fluisterstil en super efficiënt door het water te laten glijden.

‘Groene’ uitrusting

Bouwnummer 710 zet hiermee de standaard: alle jachten die na haar worden gebouwd, krijgen dezelfde ‘groene’ uitrusting op het gebied van voortstuwing. Kortom, de werf werkt niet alleen aan het vergroenen van haar productieproces -er ligt een enorm aantal zonnepanelen op het dak- maar ook levert ze toekomstbestendige, ‘groene’ jachten op.

Met de aankomst van bouwnummer 713 zijn de drie droogdokken van de werf weer gevuld terwijl bouwnummer 710 buiten gereed gemaakt wordt voor oplevering.

Koninklijke De Vries Scheepsbouw maakt luxe zeegaande jachten onder de naam Feadship. De orderportefeuille van de Feadship werven in Aalsmeer, Makkum en Kaag is goed gevuld met opdrachten variërend in lengte van 35 tot 110 meter.