Bloemen en planten in trek in Oost-Europa

Aalsmeer – De Nederlandse bloemen- en plantenexport naar Oost-Europese bestemmingen groeit sterker dan de gemiddelde stijging laat zien. Dit blijkt uit de exportstatistieken die Floridata voor de sector genereert. Tot en met juli ligt de totale toename op 6%, in omzet is dat € 3,8 miljard. Het brede assortiment, de sterke logistiek en ondersteuning van marktontwikkelingen in de afzetlanden zijn pijlers onder de groei die de Nederlandse exporteurs realiseren. ”De toename blijft boven oorspronkelijke prognoses”, stelt VGB-directeur Matthijs Mesken vast.

In juli steeg de exportomzet van bloemen en planten vanuit Nederland met 1% door over de hele linie een hogere inkoopwaarde. Per afzetbestemming zijn de verschillen groot. Een grote stijger in juli, zo blijkt uit de onderliggende statistieken van Floridata, was Tsjechië met een plus van 39%.

Het Verenigd Koninkrijk incasseerde in de vorige maand een krimp van 15%. In de bloemen- en plantenhandel is juli met een aandeel van 6% op jaarbasis de maand met de laagste omzet. Maart en mei zijn traditioneel met een aandeel van 10 tot 11% de drukste maanden. ”Bijna twee keer zo veel en zo druk. Dat tekent de flexibiliteit van de groothandel”, aldus de VGB.

“Veerkracht is groot”

Met stijgingen in Polen (+27% tot € 159 miljoen), Rusland (+36% tot € 101 miljoen) en Tsjechië (+22% tot 66 miljoen) dragen deze Oost-Europese bestemmingen bij aan een fors aandeel in de groei. ”De veerkracht van de mensen in Oost-Europese landen is groot”, verklaart Marco Vermeulen, Director Wholesale & Sourcing Flowers van Dutch Flower Group onder meer de kentering in Rusland.

De krimp die in 2014 inzette, toen de exportteller tot en met juli op € 150 miljoen stond, is dit jaar omgeslagen in groei. ”Weliswaar in een goedkoper geprijsd assortiment, maar bloemen blijven in Rusland een vast onderdeel in het consumptiepatroon. En de sterke bedrijven bewijzen hun bestaansrecht”, voegt hij toe. Elbert Hunink van Gasa Holland schrijft de groei in Oost-Europa ook toe aan de ondersteuning die exporterende bedrijven verlenen bij het ontwikkelen van deze markten.

”Met het upgraden van het assortiment, maatwerk bij conceptontwikkeling voor de verschillende partijen en logistieke verfijning kunnen we de groei doorzetten”, verwacht hij.