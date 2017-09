Griezelen tijdens de Kinderboekenweek

Amstelland – Van 4 tot en met 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar staan kinderboeken met monsters, griezels en engerds centraal. Dat belooft een loeispannende week te worden. Ook in de Bibliotheek Amstelland kun je komen griezelen, tenminste als je durft… Het Kinderboekenweekprogramma in de bibliotheek, met activiteiten in Amstelveen, Aalsmeer & Uithoorn, ziet er als volgt uit.

Woensdag 4 oktober 15.30 – 16.30 uur, bibliotheek Stadsplein

Griezelige voorleesspecial en Opening Kinderboekenweek door kinderburgemeester Varvara Denisova: Voorlezen is altijd leuk maar tijdens de Kinderboekenweek wordt er helemaal een feestje van gemaakt. De bibliotheek krijgt hoog bezoek van de Kinderburgemeester van Amstelveen: Varvara Denisova. Zij zal de Kinderboekenweek feestelijk openen daarna kan je lekker komen luisteren en knutselen. De toegang is gratis (leeftijd 2 t/m 6 jaar).

Woensdag 4 en 11 oktober 15.30-16.30 uur, alle vestigingen

Griezelige voorleesspecials: voorlezen en knutselen: Voorlezen uit een grappig griezelboek. Na afloop kan je lekker blijven knutselen. Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers. De toegang is gratis (leeftijd 2 t/m 6 jaar).

Zaterdag 7 oktober 11.00-12.30 uur, Bibliotheek Aalsmeer

Grappige Griezelverhalen en Blubberige Baardhapjes: Luister naar het grappige griezel verhaal van de Griezels van Roald Dahl en maak je eigen eetbare Griezel. Na afloop samen de griezel opeten (leeftijd 5 t/m 7 jaar).

Maandag 9 oktober 15.30-17.00 uur, Bibliotheek Stadsplein

Maak je eigen griezelboek met WriteReader: Altijd al het hoofdpersonage willen zijn in je eigen spannende griezelverhaal? Maak, deel én print jouw eigen griezelboek met het programma Writereader (leeftijd 6 t/m 8 jaar).

Dinsdag 10 oktober 15.45-17.00 uur, Bibliotheek Westwijk

Boekenbende: Hou je van lezen? Kom dan bij de Boekenbende. Je komt zeven keer bij elkaar en gaat lekker aan de slag met boeken. De bende leest en bespreekt boeken, maar doet ook leuke activiteiten, zoals knutselen, striptekenen en een filmpje maken (leeftijd 8 + 9 jaar).

Meedoen aan een van deze activiteiten kan eenvoudig door een kaartje te kopen via de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl of in een van de Amstelland Bibliotheken. Wees er op tijd bij want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen per activiteit.