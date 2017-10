Griezelen tijdens de Kinderboekenweek

Aalsmeer – Wat was het donker in de gymzaal van de Jozefschool bij de groepen 5! Waarom waren alle ramen zwart gemaakt? Waarom stond er een stoel? En hing daar nu een spin? Brrrr spannend! Naast de stoel ging een schemerlamp aan. En in die stoel zat…. Meester Antoine! Hij las een spannend verhaal voor, omdat deze week de Kinderboekenweek begint. Alle klassen mochten om de beurt komen luisteren naar een spannend verhaal, passend bij de doelgroep. Het thema van de Kinderboekenweek is: Griezelen. Boeken met griezels en engerds staan centraal.

Activiteiten in bibliotheek

De Kinderboekenweek is woensdag 4 oktober van start gegaan en duurt tot en met zondag 15 oktober. Voor kinderen worden in de bibliotheek in de Marktstraat leuke activiteiten georganiseerd:

Zaterdag 7 oktober 11.00 tot 12.30 uur: Grappige Griezelverhalen en Blubberige Baardhapjes: Luister naar het grappige griezel verhaal van de Griezels van Roald Dahl en maak je eigen eetbare Griezel. Na afloop samen de griezel opeten (leeftijd 5 t/m 7 jaar).

Woensdag 11 oktober 15.30 tot 16.30 uur: Griezelige voorleesspecials: voorlezen en knutselen: Voorlezen uit een grappig griezelboek. Na afloop kan je lekker blijven knutselen. Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers. De toegang is gratis (leeftijd 2 t/m 6 jaar).