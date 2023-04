Greenport Aalsmeer lanceert PodKas

Aalsmeer – Greenport Aalsmeer lanceert een eigen podcast waarin de tuinbouwondernemer centraal staat: PodKas. In deze nieuwe podcastserie vertellen toonaangevende tuinbouwondernemers uit de regio wat hun bezig houdt, welke uitdagingen zij zien en hoe ze hiermee omgaan. In iedere podcast staat een ander onderwerp centraal dat aansluit bij de thema’s waar Greenport Aalsmeer zich voor inzet: van duurzaamheid, energie en voldoende instroom van goed gekwalificeerde mensen tot aan circulair ondernemen, huisvesting voor internationale medewerkers en ruimte om te ondernemen. Iedere aflevering duurt ongeveer twintig minuten waarin de ondernemer de luisteraar meeneemt in zijn of haar wereld.

Ard van Klaveren bijt het spits af. Hij veredelt, vermeerdert en teelt hortensia’s op zijn bedrijf Van Klaveren Plant in De Kwakel en daarbij staat duurzaamheid hoog in het vaandel. “Ik ben tegen keurmerken die alleen bedoeld zijn voor de buitenwereld. Wij volgen de kaders van ISO26000, zonder dat we een certificaat willen behalen. Het geeft structuur en is de rode draad in ons bedrijf. Wij investeren in duurzaamheid omdat we dat zelf heel belangrijk vinden en de wereld een beetje mooier willen achterlaten dan dat we ‘m gevonden hebben.”

Volgens Ronald van den Breevaart, programmadirecteur van Greenport Aalsmeer, is deze nieuwe podcastserie een mooie manier om de ondernemers uit de regio beter te leren kennen. “In deze sector zijn zoveel prachtige bedrijven en ondernemers, die een podium verdienen. Via deze podcast maken de luisteraars in twintig minuten kennis met zo’n mooi bedrijf uit onze regio.”

De eerste aflevering van PodKas is vanaf vandaag, donderdag 13 april, te beluisteren via Spotify.