Greenpark Aalsmeer handbalnieuws

Aalsmeer – Het Nederlandse handbalteam heeft in aanloop naar het EK in Oostenrijk vorige week en afgelopen weekend enkele oefenwedstrijden gespeeld. Van Polen werd gewonnen en verloren, tegen Slovenië werd gelijk gespeeld en gastland Oostenrijk wist nipt te winnen van Oranje. In het Nederlandse team speelt een bekende Aalsmeerse handballer mee. Samir Benghanem van Greenpark Aalsmeer maakte deel uit van de selectie en de bekende oud-Aalsmeer speler Jeffrey Boomhouwer was één van zijn teamleden.

Vierlandentoernooi en EK

Begin volgend jaar gaat het Nederlandse handbalteam deelnemen aan een vierlandentoernooi in Zwitserland en naast dit gastland zijn de selectieteams uit Oekraïne en Tunesië de tegenstanders. Vervolgens opent het Oranje team op 9 januari 2020 het EK met een wedstrijd tegen Duitsland. In deze groep zijn ook Spanje en Letland geloot. Bekend is nog niet of Samir en Jeffrey weer deel uit zullen maken van het Nederlandse team, want de coach moet het aantal spelers terugbrengen van 23 naar 16. Beiden hopen natuurlijk in de selectie opgenomen te worden.

Wedstrijden uit en thuis

Samir Benghanem komt in ieder geval aanstaande zondag 3 november weer in actie. In de negende ronde van de BeNe League speelt Greenpark Aalsmeer tegen en in Tongeren, België. Deze wedstrijd begint om 15.00 uur. Volgende week zaterdag 9 november kunnen handbalfans weer plaatsnemen op de tribune in De Bloemhof, want dan neemt Greenpark Aalsmeer het in de thuishal aan de Hornweg op tegen Hurry Up. Deze tiende BeNe League-wedstrijd begint om 19.15 uur.

Tophandbal in De Bloemhof gaan kijken deze zaterdag 3 november is wel mogelijk en zelfs een aanrader. De Noord-Hollandse derby Greenpark Aalsmeer Heren 2 tegen Kras Volendam Heren 2 staat op het programma. Deze eredivisie-wedstrijd gaat om 19.15 uur van start.

Foto: Actiefoto handballer Samir Benghanem met Greenpark Aalsmeer vorig seizoen.