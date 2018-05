GreenBalanZ verrast twee moeders

Kudelstaart – Voor twee moeders uit Haarlem en Nieuw Vennep kan Moederdag nú al niet meer stuk. Zij werden vanmorgen bij orchideeënkwekerij GreenBalanZ verrast met de nieuwste orchidee van het bedrijf: de volledig biologisch gekweekte Curliez. Bovendien kregen de gelukkige moeders een persoonlijke rondleiding van directeur Lennard van der Weijden door het duurzame bedrijf in Kudelstaart.

‘Kas zonder gas’

GreenBalanZ staat in de tuinderswereld bekend als een koploper op het gebied van duurzaamheid. Zo bespaart het bedrijf enorm op het gasverbruik, volgens het ‘Kas zonder Gas’ principe. Overtollige warmte wordt als buffer opgeslagen in zomer en in de winter gebruikt om de kas te verwarmen. Voor de gewasbescherming worden biologische middelen gebruikt. In 2014 bracht GreenBalanZ de eerste volledig biologisch geteelde orchidee op de markt, inmiddels is 10 procent van de productie helemaal ‘bio’.

Moederdagverrassing

De Moederdagactie is een gezamenlijk initiatief van branchevereniging LTO Glaskracht Nederland en diverse orchideeënkwekers op verschillende plekken in het land. Via Facebook gaven veel mensen hun moeder op voor de Moederdagverrassing, bijvoorbeeld omdat zij altijd voor hen klaarstaat of om haar op te vrolijken na een moeilijke periode.

Schoonste planten ter wereld

Nederlandse bloemen en planten zijn de schoonste ter wereld: kwekers in Nederland voldoen aan de meest strenge eisen op het gebied van plantgezondheid, dankzij slimme monitorings- en detectietechnologie. Nederland is bovendien de kraamkamer van biologische gewasbescherming: bloemen- en plantentelers gebruiken voor bijna 50 procent van het areaal natuurlijke vijanden om plagen te bestrijden. Voor glasgroentetelers ligt het biologische aandeel zelfs op 80 procent. Het gebruik van chemische middelen door Nederlandse tuinders is sinds de eeuwwisseling sterk gedaald en de middelen die nog wel worden gebruikt zijn veilig voor mens, dier en milieu.

Foto: Fotostudio Gerard-Jan Vlekke/LTO Glaskracht Nederland.