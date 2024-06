Green Park Handbal Aalsmeer voor 14e keer landskampioen!

Sittard/Aalsmeer – Green Park Handbal Aalsmeer heeft Kembit-Lions onttroond en is voor de veertiende keer in de geschiedenis landskampioen. Dankzij een 29-31 overwinning in Limburg vandaag, zondag 2 juli, werd de Best of Three al in het tweede duel beslist. Een week eerder was Aalsmeer ook al te sterk, toen won de ploeg thuis in De Bloemhof overtuigend met 37-25.

Net als een week geleden opende Donny Vink de score voor Aalsmeer. Hoekspelers Jasper Ritzen en Rob Schmeits zetten Lions op een 2-1 voorsprong. Lions liep in de beginfase tegen een tijdstraf aan, waar Vaidas Trainavicius van profiteerde door twee keer op rij de stand gelijk te trekken. Beide ploegen scoorden om en om. Na een kwartier spelen stond er een gelijke stand op het scorebord: 5-5.

Jasper Adams lanceerde Jur Eussen en was vervolgens zelf trefzeker. Don Hartog had een knappe passeerbeweging in huis, waarna Jasper Adams tegen een tijdstraf aanliep. Dit werd niet optimaal benut door Aalsmeer. De ploeg van Wai Wong miste in overtal drie keer een grote kans, terwijl Lions wel scoorde en het gat naar drie vergrootte. Lions had de verdediging beter op orde dan vorige week, maar de Limburgers konden niet voorkomen dat Donny Vink van afstand de aansluitingstreffer maakte.

Lions kreeg opnieuw een tijdstraf. Donny Vink wist wel raad met de overtalsituatie en maakte de gelijkmaker. Trainer Ivo Steins haalde zijn ploeg naar de kant. Met succes, want dankzij een goal van Jur Eussen pakte zijn ploeg weer de leiding. Dankzij goals van Dennis Vesters en Evon Mohlin zocht Aalsmeer de kleedkamer op met een voorsprong: 12-13.

Martijn Kleijkers opende vanaf de cirkel de score in de tweede helft. Een paar seconden later gooide Donny Vink de bal alweer in het Limburgse doel. Dankzij meerdere kanonskogels van de Zweed Evon Mohlin en meerdere reddingen van Marco Verbeij bouwde Aalsmeer de voorsprong uit: 15-19. Lions zocht naar oplossingen, maar had na rust veel moeite om tot scoren te komen.

Donny Vink scoorde twee keer op rij en bracht voor het eerst het verschil naar vijf: 16-21. De Limburgse dekking vond geen antwoord op de keiharde schoten van Evon Mohlin, die zijn ploeg bij de hand nam. Ondanks goals van Jur Eussen, Rob Schmeits, Tobias Weiler en Jasper Adams kon de thuisploeg het geslagen gat niet verkleinen.

Lions ging offensiever verdedigen en deed er alles aan om terug te komen in de wedstrijd. Jasper Adams, bezig aan zijn laatste seizoen, maakte twee doelpunten en Scott de Hoog had een belangrijke save in huis. Zo verkleinden de Limburgers het gat van zes naar drie: 22-25. Aalsmeer twijfelde niet en trapte het gaspedaal weer in. Armando Besseling en Donny Vink scoorden voor de ploeg uit Noord-Holland, terwijl Luca Van Straaten, Rob Schmeits en Jur Eussen de Limburgse droom in leven hielden: 26-28. Het was de ervaren Tim Bottinga die met twee goals de landstitel veiligstelde. Armando Besseling bepaalde de eindstand op 29-31.

Zo zag trainer Wai Wong zijn ploeg voor de 13de keer in de geschiedenis landskampioen worden. Evon Mohlin was met tien doelpunten topscorer aan de zijde van Aalsmeer. Aan de kant van Lions waren Rob Schmeits en Jur Eussen het meest trefzeker met beiden acht goals.

Foto: Donny Vink vorige week bij de thuiswedstrijd tegen Lions. Foto: www.kicksfotos.nl