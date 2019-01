Gratis zakje strooizout voor inwoners

Aalsmeer – De eerste vorstdagen van het jaar hebben we al achter de rug. Dit levert mooie winterse taferelen op maar kan ook voor gladheid zorgen. Daarom kunt u als bewoner van de gemeente Aalsmeer gratis strooizout halen bij Meerlanden aan de Aarbergerweg 41 in Rijsenhout.

Het personeel en het materieel van Meerlanden staat namens de gemeente Aalsmeer klaar voor de bestrijding van gladheid. De gemeente kan echter niet alle wegen begaanbaar houden wanneer het glad is. Op wegen in woonwijken, stoepen en wandelpaden wordt bijvoorbeeld niet gestrooid. Bij extreme weersomstandigheden, zoals hevige sneeuwval, zorgt de gemeente dat eerst de belangrijkste doorgaande routes gestrooid /geschoven worden. Andere wegen komen op een later moment aan de beurt. Er staan zoutkisten bij onder andere het zwembad, de begraafplaats, de dagvoorzieningen voor gehandicapten en de zorgcentra.

Stoepen schoon houden

Om gladheid te bestrijden doet de gemeente ook beroep op bewoners en bedrijven om zelf de stoepen schoon te houden. Op het afvalbrengstation van Meerlanden, kunnen inwoners van de gemeente Aalsmeer, op vertoon van legitimatie, gratis een zakje zout krijgen. Er bestaat een maximum hoeveelheid van één zak per bezoeker.

Meten van gladheid

Sinds kort heeft de gemeente ook een gladheidmeldingssysteem. Dit meetstation is geplaatst in een representatief koud gedeelte van het wegennet. Hierdoor krijgt de gemeente en Meerlanden NV beter inzicht over de temperatuur en toestand van het wegdek.

Dit levert niet alleen een financiële besparing op maar vermindert ook het zout in het milieu. Informatie over actuele strooiacties en de regionale gladheidverwachting zijn van eind oktober tot begin april te volgen op twitter: @Meerlanden.

Via www.aalsmeer.nl/gladheidsbestrijding is het Gladheidsbestrijdingsplan en de strooiroutes te bekijken.