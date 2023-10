Gratis inloopspreekuur uitvaart en nalatenschap

Regio – Vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken, het overlijden van een dierbare, het regelen van een uitvaart en daarna de afhandeling van de nalatenschap. Dit kan veel vragen oproepen. Wat kost een uitvaart? Wie is er verantwoordelijk voor de kosten? Wat mag er wettelijk gezien wel en wat mag er niet? Kan ik zelf een uitvaartverzorger kiezen? Hoe is het met eventuele verzekeringen geregeld? Maar ook het regelen van administratieve zaken, de aangifte erfbelasting en de verdeling van de erfenis.

Een goed testament is belangrijk. Wat kunt u in een testament vastleggen? Dit is niet voor iedereen een dagelijkse bezigheid en kan vragen oproepen. Bovendien bestaan er veel misvattingen en misverstanden over. Daarom houdt Bibliotheek Uithoorn op vrijdag 27 oktober a.s. tussen 14.30 en 16.30 uur een gratis inloopspreekuur waar u terecht kunt met uw vragen over deze onderwerpen. Nalatenschapsadviseur Nicole Buskermolen (www.inlevingsvermogen.com) en uitvaartverzorger Saskia Driezen (www.saskiadriezen.nl) geven antwoord op de vragen die u heeft.

Voor actuele informatie kunt u kijken op de website van de bibliotheek: www.debibliotheekamstelland.nl.