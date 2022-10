Aalsmeer – Vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken, het overlijden van een dierbare en het regelen van een uitvaart. Dit kan veel vragen oproepen. Wat kost een uitvaart? Wie is er verantwoordelijk voor de kosten? Wat mag er wettelijk gezien wel en wat mag er niet? Kan ik zelf een uitvaartverzorger kiezen en hoe is het met eventuele verzekeringen geregeld?

Bij Uitvaartverzorger Saskia Driezen kunt u terecht voor al uw vragen over uitvaarten tijdens het gratis inloopspreekuur Testament en Uitvaart op donderdag 27 oktober van 15.00 tot 17.00 uur in de Bibliotheek in de Marktstraat. Notaris Geert Labordus is aanwezig voor het beantwoorden van korte algemene vragen over testamenten. Bijvoorbeeld: Is een testament nodig als er geen nabestaanden zijn of wanneer ik geen eigen huis of vermogen heb.

Er is veel belangstelling voor dit spreekuur, daarom wordt per gesprek circa 10 minuten tijd genomen om algemene vragen te beantwoorden. Kijk voor meer informatie op: www.debibliotheekamstelland.nl.