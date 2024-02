‘Gouwe Ouwe’ feest voor ouderen dankzij oliebollenbar

Aalsmeer – In Aalsmeer gaat op 27 februari de eerste party van start in Coby’s woonplaats Aalsmeer. Met de opbrengst van de oliebollenverkoop in december, is het gelukt om genoeg geld op te halen om het komende jaar 1500 ouderen samen te brengen voor een dansje en een gezellig samenzijn. In samenwerking met Stichting De Tijdmachine kunnen de ouderen de ‘Gouwe Ouwe’ edities bijwonen in Aalsmeer, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Hiermee willen de initiatiefnemers eenzaamheid onder ouderen tegen gaan en ouderen die behoefte hebben aan meer sociaal contact tegemoetkomen met een klein duwtje in de rug.

Fysieke oliebollenbar

Mark Simoons (33) startte de Oliebollenbar samen met oma Coby (97), die in een tehuis in Aalsmeer woont. Met het initiatief willen zij twee groepen mensen bij elkaar brengen; de ouderen die relatief weinig sociale contacten meer hebben, en de mensen die graag iets willen doen, maar niet weten hoe. “Het hoeft niet altijd iets groots te zijn, het kan ook met iets kleins, zoals een zak oliebollen. Eenzaamheid is niet alleen tijdens de feestdagen aan de orde, elke dag zijn er 1,4 miljoen ouderen in Nederland eenzaam en dat aantal stijgt nog steeds”, aldus de oprichter van de Oliebollenbar. Simoons wil de aankomende decembermaand een fysieke pop-up oliebollenbar openen. Een plek waar je niet alleen de lekkerste oliebollen kunt kopen, maar waar mensen, jong en oud, elkaar ook fysiek kunnen ontmoeten voor een lekker bolletje of een praatje.

De Tijdmachine

Met de oliebollenopbrengst van afgelopen jaar, kunnen Mark en Coby op dinsdag 27 februari in de eerste editie laten plaatsvinden voor de bewoners in Aalsmeer. Hier tovert Stichting De Tijdmachine zorgcentrum ‘t Kloosterhof om tot een oude dancing waar de ouderen samen kunnen dansen, plezier hebben en buurtgenoten leren kennen. Zo wordt een kop koffie met de buurman of samen een toekomstige activiteiten in de buurt bijwonen, een stuk gezelliger. De Stichting heeft hier ruim ervaring in en organiseert het hele jaar door feesten waarbij ouderen elkaar kunnen ontmoeten op de dansvloer. De Gouwe Ouwe edities worden georganiseerd in verpleeg- en buurthuizen door heel Nederland.

“Het zou geweldig zijn als we met een fysieke oliebollenbar eind dit jaar, ook deze dansavonden kunnen organiseren, maar ook spelletjesmiddagen of gewoon leuke andere momenten om ouderen uit hun eenzame omgeving te halen. Dat heeft echt de potentie om uit te groeien tot een landelijk fenomeen. Uit de reacties van afgelopen jaar is weer gebleken dat mensen uit heel Nederland staan te springen om iets te kunnen doen. We gaan de komende maanden dus hard opzoek naar een eerste geschikte pop-up locatie, logistieke partners en sponsoren”, besluit Mark.