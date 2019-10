Gouden pepernoot voor Joost de Vries

Aalsmeer – Na heel veel jaar heeft Joost de Vries de voorzittershamer van de Stichting Sinterklaas in Aalsmeer naar Spanje terug gestuurd. Als dank hiervoor ontving Joost afgelopen maandag 30 september ‘Koninklijk’ bezoek en kreeg hij uit handen van Sinterklaas de gouden pepernoot.

De onderscheiding was niet het enige cadeau. Joost heeft vanaf nu ook eeuwige toegang voor de jaarlijkse, grootse Sint en Pieten Bingo. Dit gezellige treffen vol gekkigheden vindt op zaterdag 23 november plaats in ditmaal Studio 5 van Studio’s Aalsmeer.

De voorzittershamer is overigens aangekomen in Spanje. Sinterklaas heeft Joost in een bericht laten weten dat hij vanavond zijn schoen mag zetten. De gouden pepernoot heeft de verenigingsman volgens vele inwoners ‘dik’ verdiend. Enkele reacties op facebook: Topper, Geweldig, Ik zeg hulde, Is je gegund en Mooi gebaar.

Voorverkoop Sintbingo

Overigens begint vanavond, dinsdag 1 oktober, om 20.00 uur de voorverkoop voor de Sint en Pieten Bingo in De Zotte Wilg aan de Uiterweg. Kaarten kosten 15 euro per stuk (maximaal 6 kaarten per persoon) en dienen contant afgerekend te worden.