Goud voor schaatser Jonas de Jong bij NK jeugdmarathon

Aalsmeer – Jonas de Jong uit Aalsmeer is op de eerste plek geëindigd bij het NK jeugdmarathon. Dit kampioenschap werd op zaterdag 8 februari in Hoorn verreden.

De pupillen reden eerst series. De snelsten uit deze series mochten daarna in de finale strijden om de titel. De 13-jarige schaatser van de Schaatstrainingsgroep Ter Aar was in de eindsprint de rest te snel af. Een mooie prestatie die beloond werd met een gouden medaille!

Naast marathonschaatsen doet Jonas ook aan langebaanschaatsen en shorttrack.