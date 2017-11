Goud voor schermer Daniël in Duitsland

Aalsmeer – Floretschermer Daniël Giacon heeft op 18 november de Esslinger Burg-Cup op zijn naam geschreven. Dit is een toernooi waar ranglijstpunten voor schermers tot 23 jaar te behalen zijn. Er waren 120 deelnemers.

Met maar één verliespartij in de poule begon de 16-jarige Aalsmeerder aan de eliminatierondes. Om bij de beste zestien schermers te komen had hij het even moeilijk. In de extra tijd werd met 14-13 van de Belg Navas gewonnen.

Daarna verliepen de partijen een stuk minder spannend. De finale werd met 15-9 gewonnen van Fabian Braun, de regerend senioren Kampioen van Duitsland op floret.



Vijfde van Europa, eerste in Nederland

Na deze mooie overwinning staat Daniël vijfde op de Europese ranglijst U23 en heeft hij ook zijn eerste plaats op de Nederlandse ranglijst bij zowel de senioren als junioren geconsolideerd.

Wethouder Gertjan van der Hoeven van Sport heeft Daniël vorige week in de raadszaal gehuldigd en Aalsmeerse bedrijven opgeroepen om dit lokale talent te steunen. Informatie over sponsoring is te vinden op www.danielgiacon.nl.