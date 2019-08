Goud en zilver op WK voor WSCA windsurfers

Aalsmeer – Onlangs hebben twee windsurfers van de Wind Surf Club Aalsmeer de eerste en tweede plaats behaald op verschillende wereldkampioenschappen windsurfen. Luuc van Opzeeland werd op de Silvaplana See in Zwitserland wereldkampioen in de foil klasse. Lucien van Delst won de zilveren medaille bij het wereldkampioenschap in de Kona klasse in de silver fleet.

Windfoilen

Windfoilen is de jongste klasse in het windsurfen. Het foilen begint razend populair te worden doordat dit al met weinig wind enorm spectaculair is. Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe is er bijvoorbeeld voorstander van dat deze klasse olympisch wordt.

Luuc van Opzeeland van WSCA startte in een internationaal deelnemersveld van 71 deelnemers uit 18 verschillende landen. Na elf races over verschillende dagen gesurfd te hebben wist Luuc het beste resultaat neer te zetten. Hij verraste daarmee meerdere internationaal bekende surfers. De prijsuitreiking en de daarop volgende felicitaties waren dan ook overweldigend.

Kona

De Kona klasse is een zogenaamde eenheidsklasse van modern materiaal gebaseerd op de klassieke windsurfplank. De Kona klasse startte bijvoorbeeld ook tijdens de Oude Deuren Surf Cup in Aalsmeer.

Lucien van Delst van WSCA reisde voor de wereldkampioenschappen af naar Torbole aan het Italiaanse Gardameer. Ook hier verschenen deelnemers aan de start uit veel verschillende landen. Na maar liefst dertien races wist Lucien de tweede plaats te bemachtigen in de silver fleet.

Kona klasse.

PWA

In de slalom klasse van de Professional Windsurfers Association tenslotte komt WSCA surfer Jordy Vonk uit. Na vier events in deze formule 1 van het windsurfen in Frankrijk, Korea, Japan en Fuerteventura staat Jordy op de tweede plaats in de ranking. Met nog drie events in Denemarken, Duitsland en Nieuw Caledonie te gaan wordt het bijzonder spannend of Jordy deze toppositie weet vast te houden.

Slalom klasse.

Wind Surf Club Aalsmeer (WSCA) is bijzonder trots om al dit talent als lid te mogen hebben en feliciteert dan ook speciaal Luuc en Lucien met hun behaalde wereldprestaties.