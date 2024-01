Goed weer voor eerste snertwandeling

Aalsmeer – Het was afgelopen zaterdag 13 januari goed weer om een wandeling te maken en af te sluiten met een warme kop snert. Het kon tijdens de eerste snertwandeling op de Historische Tuin. Onder leiding van een gids ontdekte een groep inwoners wat er in de winter groeit en bloeit in de kassen en op het land van het museum. Er werd aandacht besteed aan de gewassen die juist in de winterperiode actief zijn en vertelt werd wat er gedaan wordt om de Tuin in topconditie te houden.

Na ongeveer een uur was de wandeling ten einde en om weer warm te worden kregen alle deelnemers een lekkere kop erwtensoep. “Het was een leuke en leerzame en tot slot een smaakvolle wandeling”, aldus een van de deelnemers al genietend van de snert. “Ik heb veel gezien en gehoord en warm nu weer op dankzij deze lekkere soep. Ik denk dat ik zo nog even het recept ervan ga vragen…”

Foto’s: www.kicksfotos.nl