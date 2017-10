Goed weekend voor handballers FIQAS

Aalsmeer – Alle sportvelden en sporthallen zijn weer volop gebruikt dit weekend. De handballers van FIQAS hebben goed gepresteerd. De Heren 1 wachtte donderdag al een uitwedstrijd voor de BeNe League en tegenstander was Achilles Bocholt. De ploegen waren aan elkaar gewaagd, maaar Aalsmeer wist toch de winst binnen te halen, met slechts 1 puntje verschil: 42-41.

De handbalsters van Dames 1 waren op bezoek bij Gemini. Ook deze wedstrijd was een ware thriller met uiteindelijk 30-27 voor Aalsmeer. De Heren 2 van FIQAS speelde thuis in De Bloemhof tegen Tacchos. Ook een bloedstollende wedstrijd. De Aalsmeerse handballers gingen de rust in met een kleine achterstand, maar kwamen na de break sterk terug. Tacchos ook overigens en de krachtmeting ging door tot de laatste minuut. De eindstand van 30-29 voor Aalsmeer laat wel zien dat de beide teams behoorlijk aan elkaar gewaagd waren.

Op zondag kwamen ook de jongere teams van FIQAS thuis in De Bloemhof in actie. De Jongens H2 hebben een zware strijd geleverd. Spanning tot het eindsignaal met op het scorebord 30-29 voor Aalsmeer. De Dames van D2 hebben gevochten als leeuwinnen, maar moesten een verlies van 4-24 incasseren. Alle verdere uitslagen zijn te vinden op de website van FIQAS Aalsmeer.

Foto: www.kicksfotos.nl. Jongens H2 in actie.