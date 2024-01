Glibberpartijen door sneeuw￼

Regio – Dinsdagmorgen rond 9 uur kregen de hulpdiensten de eerste melding voertuig te water langs de Randweg t.h.v. de Poelweg. Brandweerduikers, ambulances, politie en zelfs de traumaheli kwamen ter plaatse terwijl er alleen een auto in de berm was gegleden. Op het moment dat de hulpdiensten ter plaatse kwamen kwam al de volgende melding, nog een voertuig te water, ditmaal langs de N-201 t.h.v. de beruchte S-bocht.Alle hulpdiensten reden direct door maar ook hier betrof het slechts een voertuig wat van de weg in de berm was gegleden en de bestuurster stond er gelukkig ongeschonden naast.

Bij beide ongevallen hebben bergingsdiensten de auto’s weggetakeld.

Foto: Jan Uithol