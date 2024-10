Glazen Huis levert 36.685,85 op voor Boerenvreugd

Aalsmeer – De vele jaren populaire Mark & Eric Show op radio en tv Aalsmeer is afgesloten met 24 uur radio in het Glazen Huis op het Raadhuisplein. Op vrijdag 11 oktober werden de presentatoren Mark Simoons, Eric Spaargaren, Danny Kesting en Kees Sparnaaij opgesloten in het Glazen Huis door burgemeester Gido Oude Kotte om vervolgens non-stop radio te gaan maken voor het goede doel, kinderboerderij Boerenvreugd. Het viertal arriveerde heel toepasselijk op een boerenkar achter een tractor en werden met applaus ontvangen door familieleden, vrienden en een groot aantal belangstellenden. De ‘opsluiting’ begon een half uurtje later dan gepland vanwege wat technische probleempjes, maar het publiek hoefde zich niet te vervelen. De band Liveblood verzorgde een swingend optreden, er kon een drankje genomen worden, evenals er patat besteld kon worden.

Nieuw speeltoestel

Inwoners waren uitgenodigd om gezellig langs te komen en te doneren om uiteindelijk de kinderboerderij te kunnen verblijden met een mooi bedrag voor de aankoop van een nieuw speeltoestel voor alle kinderen (ook met een beperking). Tijdens de 24 uurs show was er van alles te beleven. Er traden zangers, bands en duo’s op, er kwamen gastdj’s langs en er zijn leuke interviews gehouden, onder andere met Pink Sint. De zaterdag startte met een gezellig ontbijt, een dansshow, activiteiten voor kinderen en opnieuw gasten in het Glazen Huis.

Spectaculaire opbrengst

Al met al een geslaagd en gezellig nieuw evenement, dat vraagt om een blijvertje te worden in Aalsmeer. En, het belangrijkste: Er is heel gul gegeven door bedrijven, maar ook particulieren. Zo kwamen twee kinderen een mooi bedrag overhandigen dat zij hadden verdiend met koekjes bakken en liet Burgers Carosserie bij aanvang weten voor het goede doel 10.000 euro te geven. Ook de gemeente droeg een financieel steentje bij en doneerde liefst 10.000 euro. Het totaalbedrag mag spectaculair genoemd worden, liefst 36.685,85 euro! De vier presentatoren waren er sprakeloos van en de vrijwilligers van Boerenvreugd natuurlijk uitzinnig van vreugde. Er werd beloofd dat een mooi en groot speeltoestel aangeschaft gaat worden voor alle kinderen die de kinderboerderij Boerenvreugd bezoeken en misschien blijft er ook nog een bedrag over om nog enkele wensen in vervulling te brengen.

Volgend jaar weer een Glazen Huis in Aalsmeer? De presentatoren van Radio Aalsmeer gaan hier eerst enkele nachtjes over slapen, want moe waren ze wel na hun 24 uur durende actie.