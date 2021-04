Girls Day op Thamen met De Vries Scheepsbouw

Uithoorn/Aalsmeer – Afgelopen donderdag 15 april vond de nationale Girlsday plaats. Deze landelijke happening is bedoeld om meiden warm te maken voor beroepen in de bètavakken, techniek en IT. Dit jaar was Vakcollege Thamen benaderd door De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer om mee te doen: een uitnodiging die natuurlijk direct is aangenomen.

Gestart is met de landelijke kick-off: via een live stream had de organisatie een interactief programma opgezet voor de meiden, inclusief een spannende quiz en een escaperoom! Daarna maakten de leerlingen kennis met de dames van de Koninklijke scheepswerf en was het tijd om de bouwpakketten van luxe scheepsjachten in elkaar te zetten.

Thamen is echt supertrots op deze meiden! Het was hun vrije dag en ze zijn vrijwillig gekomen en hebben er een heel gezellige ochtend van gemaakt. De meiden kunnen overigens niet wachten totdat ze echt de werf kunnen gaan bezoeken! Meer weten over de Girslday? Kijk op https://www.vhto.nl/activiteiten/girlsday