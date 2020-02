Gilera Citta uit Dorp gestolen!

Aalsmeer – Woensdag 12 februari is rond half negen in de avond een bromfiets gestolen vanuit de Chrysantenstraat in het Dorp. Eigenaar Dirk van Leeuwen had zijn Gilera Citta ‘geparkeerd’ bij café Vleghaar.

De brommer is zwart met blauw van kleur en het kenteken is 20-FJX-6. Op facebook werden direct na de diefstal oproepen gedaan om uit te kijken naar de Gilera. “Deze brommer is meegenomen zonder te vragen. Misschien even terug brengen”, aldus één van de berichten.

Eigenaar Dirk van Leeuwen is iets minder genuanceerd in zijn bericht, en begrijpelijk: “Als iemand mijn Cita tegen komt met een ander er op, sla hem er af. Hij is net gejat bij Vleg!” Wie informatie heeft kan contact opnemen met de politie via 0900-8844 en bekenden die meer informatie hebben kunnen bellen met eigenaar Dirk van Leeuwen of via facebook een bericht voor hem achter laten.