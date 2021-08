GGD Amsterdam Amstelland heeft miljoenste prik gezet

Amstelland – De GGD Amsterdam-Amstelland heeft vorige week de miljoenste prik gezet. Vanaf de start van de landelijke vaccinatie tegen corona in januari zijn er op de vijf vaccinatielocaties van de GGD, door de mobiele prikteams en op de mobiele priklocaties samen 1 miljoen vaccinaties gezet.

In de regio Amsterdam/Amstelland is inmiddels ruim 57 procent van de inwoners boven de 12 jaar door de GGD volledig gevaccineerd, 6 procent heeft de eerste vaccinatie gehad.

Laagdrempelig

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) uit Amsterdam: “We gaan van grootschalige vaccinaties steeds meer naar een wijk- en doelgerichte aanpak. We bezoeken nu intensiever buurten en wijken om zoveel mogelijk mensen te informeren en te vaccineren. Zo proberen we de vaccinatie-bereidheid verder te vergroten en het vaccineren zo laagdrempelig mogelijk te maken, juist in die buurten waar we zien dat de vaccinatiegraad nog achterblijft.”

Zonder afspraak

De komende weken kunnen inwoners zonder afspraak voor hun eerste en tweede vaccinatie tegen corona nog steeds terecht bij de GGD vaccinatielocaties, te weten de RAI, NDSM-Loods, Amstelveen en AFAS-live. Meer informatie op www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/coronavaccinatie-amsterdam).