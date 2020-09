Gezond en lekker water op De Brug

Aalsmeer – De kinderen van basisschool De Brug weten allemaal weer waarom water drinken zo lekker en goed voor je is. Zij deden op woensdag 23 september mee aan de Nationale Kraanwaterdag. Deze dag viel in de Drink Water Week die in de gemeente Aalsmeer is georganiseerd.

Op woensdagochtend stond er een waterkar van het JOGG met drie soorten vers fruitwater op het schoolplein. De kinderen mochten proeven van alle smaakjes. Water drinken is heel gewoon op De Brug, want de kinderen drinken in de pauze alleen water en mogen de hele dag door hun waterfles op hun tafel houden. Zo wordt water drinken, in plaats van zoete drankjes, heel gewoon.

Deze week hebben de kinderen les gehad over het belang van water drinken en zuinig met water omgaan. Ook de gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk dat kinderen water drinken, zo blijkt uit de posters van Brug-leerling Julius, die als kinderburgemeester op de posters van de Drink Water Week in de hele gemeente staat. Ook na deze week blijven de kinderen van De Brug lekker water drinken!