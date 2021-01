Gezond en fleurig wonen met hortensia

Regio – Heb jij een favoriet relaxplekje in huis? Zet er eens verschillende planten neer voor een extra prettige sfeer. Je maakt als het ware een thuiswellness. Een plant die daar perfect bij past is de kamerhortensia, want terwijl jij geniet van de kleurrijke bloemen krijgt het binnenklimaat automatisch een gezonde impuls. Daarmee is de hortensia ook zeer geschikt als plant voor op de werkplek.

Hydrateren

Met hortensia verbeter je de relatieve luchtvochtigheid in huis doordat de plant hydrateert. De botanische naam Hydrangea verwijst er al een klein beetje naar. Het gaat als volgt: het water dat je aan de hortensia geeft, wordt via de wortels opgenomen en gaat door de hele plant heen zodat bloem en blad kunnen stralen. Het water verlaat de hortensia via verdamping.

Uit onderzoek blijkt dat er geen andere kamerplant is die zo’n positieve bijdrage levert aan de luchtvochtigheid in huis als de hortensia. En dat is goed nieuws want met een gezond binnenklimaat heb je minder klachten als hoofdpijn en droge ogen. Werk je veel met een beeldscherm? Zet dan zeker een of twee hortensia’s op de (thuis)werkplek.

Eigentijds

Een kamerhortensia kan prima toegepast worden in elk interieur. Een relaxplek geef je een eigentijdse uitstraling door de hortensia te combineren met groene kamerplanten. Kies daarbij voor een mix van potten van natuurlijke materialen zoals riet, zeegras en bamboe. Je kunt ook een flinke bloemenzee maken door hortensia’s in verschillende kleuren en formaten bij elkaar te zetten. Potten (en manden) in frisse, lichte kleuren zorgen voor een extra vrolijk effect.

Voor iedereen

Hortensia’s zijn er in verschillende formaten en diverse kleuren zoals wit, blauw, roze, groen en gecombineerde kleurschakeringen. Laat je verrassen door soorten met een supergrote bloem (van wel 30 cm) of door planten met extra veel bloemen. Ze zorgen in elk geval voor vrolijkheid in huis. En omdat de hortensia ook een feestelijke uitstraling heeft, is het een ideaal cadeau voor verjaardag, kraamvisite (blauw of roze), Valentijn of gewoon als bedankje.

Praktische tips

Geef hortensia royaal water als de potgrond droog aanvoelt. Check na een kwartiertje de sierpot en haal het overtollige gietwater weg. Voeg eens per twee weken wat plantenvoeding toe aan het gietwater. De hortensia bloeit dan nog uitbundiger en extra lang. Zelfs de meest verstokte koffie- of theedrinker laat wel eens een klein bodempje in de beker achter. Spoel het niet achteloos door de gootsteen, maar geef het afgekoeld (!) aan de hortensia. Zowel thee als koffie bevat kalkvrij water maar ook voedingsstoffen voor de plant.

Kamerhortensia’s zijn van januari tot en met mei verkrijgbaar bij onder andere tuincentra, supermarkten en bloemisten. Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.hydrangeaworld.com, Facebook (Hydrangeaworld of Instagram (@Hydrangea_world).

Fotocredit: Hydrangeaworld