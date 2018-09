GezinsBuddy DRV ontvangt € 20.000 van OranjeFonds

De Ronde Venen – Stichting Lokaal initiatief GezinsBuddy De Ronde Venen start met deze financiele toezegging officieel de pilot . Het doel is om in de komende twee jaar 25 gezinnen te ondersteunen door een koppeling te maken met een GezinsBuddy. Een GezinsBuddy is een vertrouwenspersoon voor éénouder gezinnen die in de knel zitten door meervoudige problemen en geen netwerk hebben om op terug te vallen. Er zijn veel gezinnen die kopje onder dreigen te gaan, ondanks het feit dat er regelmatig verschillende hulpverleners over de vloer komen. Een GezinsBuddy is een vrijwilliger die tijd en aandacht heeft. Staat aan de kant van het gezin, ook tijdens contactmomenten met professionals. Daarnaast steekt een GezinsBuddy ook zelf de helpende hand uit, bijvoorbeeld in de vorm van leuke uitjes en activiteiten. Angela Strubbe gaat parttime aan de slag als coördinator. Haar taak is het om een goede match te maken tussen de buddy en het gezin. Inmiddels hebben 6 gezinnen en 10 potentiële buddy’s zich aangemeld.

Wat kunt u doen?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe GezinsBuddy’s. Ook kunt u donateur worden en de stichting financieel steunen. Wilt u meer weten over de stichting GezinsBuddy, neem dan contact op met angela@gezinsbuddy.nl of kijk op gezinsbuddy.nl. Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.