Gezellige Open Dag bij hockeyclub Qui Vive

Uithoorn – Afgelopen zondag stonden er weer veel enthousiaste kinderen en jeugdtrainers op het hockeyveld bij Qui Vive voor de Open Dag. Rond half 11 kwamen er heel wat kinderen met hun ouders naar Qui Vive om in de stralende zon (in de meeste gevallen) de eerste stappen op het hockeyveld te zetten.

Tijdens deze Open Dag kon iedereen (jong en oud) kennis komen maken met Qui Vive en ontdekken hoe leuk hockey en de verschillende speel- en trainingsmogelijkheden zijn. Terwijl de kinderen alvast met bal en stick op het oefenveld aan het oefenen waren met een jeugdtrainer, werden ouders ondertussen door leden uit het bestuur of technische staf te woord gestaan met informatie over hockey, Qui Vive, trainingsdagen, tijden, benodigdheden en dergelijke.

Om 11.00 uur was het tijd voor de hockeyclinic op het hoofdveld. Onder leiding van enthousiaste jeugdtrainers konden de kinderen met allerlei soorten speelse oefeningen ervaren wat voor sport hockey nu precies is. Tussendoor werden er extra pauzes gehouden om even wat te drinken want het zonnetje was wel heel lekker aan het schijnen maar ondanks dat waren de kinderen heerlijk in de weer.