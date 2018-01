Nieuwjaarsduik bij Michiel de Ruyter

Uithoorn – Voor het 10e jaar werd er een Nieuwjaarsduik georganiseerd bij Roei en Kano Vereniging Michiel de Ruyter in Uithoorn. Na een regenachtige oudejaarsdag was het gelukkig droog, maar een pittig windje maakte het voor veel mensen niet heel aantrekkelijk om in een zwembroek of bikini in het koude water te springen.

Toch was er een groepje bikkels komen opdagen die deze uitdaging aanging. Zelfs een dame van 77 sprong voor het 2e jaar en zwom nog een klein ommetje. Een aantal personen was hiervoor nog in de verkleedkist gedoken en had een origineel outfit op gezocht om in het water te springen. Zo ging er een dame in galajurk te water, kapitein Haak en een man in de kreukels.

Dit werd beloond met enkele mooie prijzen. Zo werd een lunchbon voor 2 personen door Geniet aan de Amstel aangeboden, hadden Sjiek aan de Amstel en Coop Uithoorn champagne geschonken en sponsorde AH met een taart. Na afloop werd er gezellig op het nieuwe jaar geproost en de beste wensen voor 2018 uitgesproken.