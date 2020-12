Kerstwandeling langs de kinderboerderij

Aalsmeer – Rondom kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer ligt een mooi wandelpad. Steeds vaker lopen bezoekers een rondje om de boerderij. Om deze wandeling wat gezelliger te maken in de decembermaand hebben de vrijwilligers van Boerenvreugd kerstitems op het boerderijterrein geplaatst die tijdens de wandeling goed te zien zijn. Dankzij restaurant De Jonge Heertjes, Lek bloemenservice en Jessica Keet decoraties is er een mooi geheel ontstaan. Eind van de middag en ’s avonds is het extra leuk om langs de boerderij te wandelen omdat de items dan verlicht zijn.

Extraatje voor de kinderen

De route is goed met kleine kinderen te lopen. Voor de kinderen zit er nog een extraatje aan de wandeling. Bij ieder kerstitem staat een letter. De letters samen vormen een woord. De kinderen kunnen hun oplossing inleveren in de brievenbus van de kinderboerderij en maken dan kans op een leuk prijsje. De wandelkaartjes waarop de oplossing kan worden genoteerd zijn verkrijgbaar in de boerderijwinkel van dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.30 uur. Thuis de kaartjes uitprinten kan ook. De wandelkaartjes staan op de facebookpagina van Boerenvreugd en op www.boerenvreugd.nl.

Richtlijnen RIVM

De route kan van 10 tot en met 27 december gelopen worden, zowel overdag als ’s avonds. De wandeling start bij het pad naast de hoofdingang van de boerderij aan de Beethovenlaan 118. Er zijn geen kosten verbonden aan de wandeling. Uiteraard wordt iedereen geacht zich aan de RIVM richtlijnen in verband met het coronavirus te houden. Op drukke momenten wordt het publiek geadviseerd later terug te komen en de route op en ander rustiger tijdstip te lopen.